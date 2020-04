Agência de propaganda acreana abre mão dos honorários em campanha contra o coronavírus

Com a chegada do Coronavírus ao Acre (Covid-19), os órgãos do governo se articularam rapidamente e há ações em várias frentes. O Governo de Estado do Acre, iniciou a partir desta sexta (03), a campanha publicitária “Pro Corona não ter vez”, com o objetivo de combater o avanço do novo coronavírus e oferecer ainda mais informações para que a população previna-se e prepare-se para lidar com eventuais casos de contaminação pelo vírus.

Frente a necessidade de adoção de medidas preventivas à contenção da pandemia e atenta ao atual cenário, a PWS, agência de propaganda acreana responsável pela campanha publicitária, abriu mão dos honorários garantidos por lei e une forças na luta para reduzir a evolução do Coronavírus.

A iniciativa privada tem se engajado e mobilizado junto aos governos. “Esse é o momento que precisamos nos unir. É uma crise que atinge a todos, e enquanto o Governo faz a parte dele, nós fazemos a nossa agindo com responsabilidade social. Mesmo que os honorários sejam previstos em lei, resolvemos abrir mão de 98% deles, além de zerar as comissões de veiculação e produção. Queremos ajudar” conta o Diretor de Criação e Sócio da PWS, Rodrigo Pires.

As peças publicitárias orientam a população a prevenir a doença adotando hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia e ficar em casa. Os materiais da campanha serão veiculados em meios digitais, TV, rádio e jornais. Toda a população também pode participar compartilhando os materiais disponíveis.