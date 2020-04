Polícia endurece e fecha mais 20 comércios em Rio Branco para garantir isolamento social

Mais 20 estabelecimentos comerciais foram fechados no último sábado (4) pela Polícia Civil por desobediência ao decreto de quarentena em Rio Branco. São mais de 100 comércios notificados desde que a polícia intensificou as ações em favor do isolamento social.

Dois delegados e dez agentes percorreram dezenas de bairros da capital e constataram diversas irregularidades praticadas por comerciantes e populares.

“Sanções jurídicas para quem descumprir o que versa o decreto do governo do Acre estão entre as medidas que serão adotadas pela Polícia Civil”, informa a Agência de Notícias do Acre.