Moisés Diniz entrega cargo e aliados de Socorro começam a se articular em busca de vaga

O ex-deputado Moisés Diniz não é mais secretário de educação da prefeitura de Rio Branco. Ele confirmou neste domingo,, 5, em conversa com o ac24horas, que entregou o cargo assim que se filiou ao partido Progressista do governador Gladson Cameli.

“A minha filiação ao PP foi uma decisão pessoal, sem interferência de nenhum ator político, além do convite do governador e suas lideranças, como a senadora Mailza e outros expoentes do Progressistas”, explicou.

Diniz informou que entregou o cargo no prazo legal de desincompatibilização por ser “exigência da legislação” e ressaltou que mesmo se tornando um Progressista sua relação com a prefeita Socorro Neri, que ficou no PSB para disputar a reeleição “é uma das melhores”. O ex-deputado havia dito recentemente que não seria candidato nestas eleições, mas que ficaria a disposição da direção do partido progressista.

“Somos amigos e sempre vamos respeitar a opção que cada um dos dois fizer. Nosso modelo ultrapassa a velha política. Estamos noutra fase”, frisou o ex-militante do PCdoB ao falar de Socorro Neri. A prefeita ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Com a saída de Diniz, a vaga de secretário de educação fica aberta. A priori, o cargo seria do PCdoB, mas outros partidos aliados já estão de olho nas possibilidades. A prefeita deve se reunir com seus conselheiros nesta segunda-feira, 6, para definir um substituto. Várias reuniões políticas estão marcadas no decorrer desta semana.