O Papa Francisco chamou os traficantes de drogas em todo mundo de: ‘Os mercadores da morte”. Em tempos de corona vírus ele teria incluído alguns prefeitos e assessores de municípios espalhados pelo Brasil.

Sem escrúpulos nenhum estão se aproveitando da Pandemia da Covid-19, que vem matando milhares em todo mundo, para saquear os cofres públicos protegidos pelo Decreto de Calamidade Pública e outras artimanhas licitatórias e medições de obras.

Os corruptos, assim como os traficantes, se aproveitam do ambiente de pobreza, miséria e ignorância do povo para roubar em parceria com empresas não menos corruptas.

Como na tese de Hannah Arendt sobre a “Banalização do Mal”, corruptos, bem como os nazistas, são pessoas comuns: Bons filhos e filhas, bons pais e boas mães, bons maridos e esposas, vão a igreja, oram, rezam tem amigos mas não sentem culpa nenhuma por estarem mandando para a morte milhares de pessoas com suas corrupções.

Acham que toda responsabilidade é do sistema, da engrenagem apodrecida do poder. Para fazerem o que fazem recebem ordens não verbais. Mas do sistema, da engrenagem, que vem ao encontro de corações monstruosamente deformados na construção moral, familiar, escolar. São eles, os mercadores da morte, porque o mal é criado pelo próprio homem que se sente totalitário em função da impunidade. “O mal não é metafísico”, diria Arendt. O Estado tem o poder de corrigir e punir. Mas como, se a corrupção é sistêmica, endêmica e pandêmica?

“O poder nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e existe somente enquanto o grupo se conserva unido”. (Hannah Arendt)

. Denúncias começam a surgir em todo pais.

. A pergunta que se faz é:

. Onde estão os Ministérios Públicos Federal e Estadual?

. A Polícia Federal? A Polícia Civil? .

. As Câmaras Municipais? TCE, TCU, CGU, as Controladorias e demais órgãos de controle?

. A Lava Jato da mesma maneira que apareceu sumiu, do nada!

. Cumpriu seu papel!

. Muitos estão ou foram presos, quadrilhas foram desmontadas, muito dinheiro devolvido aos cofres públicos, mas a corrupção não para.

. O presidente do PT, Cesário Braga, é boa gente, mas carrega no peito a insígnia da DR que levou o partido e o governo para o fundo do poço, o fracasso, a desonra.

. Acabaram politicamente com Jorge Viana ao empurrarem Ney Amorim para o Senado;

. Destruíram a bancada federal e moeram a estadual;

. Mandaram a FPA para o passado e os aliados para o ostracismo político.

. Os que pretendem sobreviver politicamente devem procurar outros siglas porque o PT se tornou amargo, rancoroso, doente mas não perdeu a arrogância e a prepotência…

. Muito embora seus governos tenham um legado de desenvolvimento para o seu tempo e sua época.

. O PT nunca vai reconhecer o que os aliados fizeram.

. Quando alguém fala mal de outra pessoa aprendemos mais sobre quem está falando do que sobre o outro que é o falado.

. Foi o que deu para perceber na nota do PT sobre a Leila.

. Por essas e outras que o povo não quer saber do PT, muito embora ainda tenha boas lideranças.

. Um Angelim, um Marcus Alexandre, um Binho, um Jorge, um Gabriel Forneck…e assim caminha a humanidade!

. O Progressista recebeu Ney Amorim e Tião Bocalom de braços abertos.

. Como diz a Chiquinha, vendedora de castanha no semáforo:

. Bom proveito!

. Bom dia!