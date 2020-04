Gladson defende adiamento das eleições municipais de 2020

O governador Gladson Cameli defende o adiamento das eleições municipais porque não há posição definida em relação à segurança das pessoas em meio à circulação do coronavírus. “O que precisamos é passar tranquilidade à população”, disse Gladson em entrevista ao canal MyNews.

Nos últimos dez dias, segundo ele, as pessoas demonstraram estar mais preocupadas com filiação partidária do que com o vírus. “Estamos fazendo todo um replanejamento perante a situação que estamos vivendo agora”, afirmou o governador ao reafirmar sua posição de priorizar o combate à doença.

Para flexibilizar a quarentena, diz Gladson, tem de usar o bom senso. Avaliar o quadro pandêmico em conjunto com especialistas, autoridades e segmentos sociais para definir a flexibilização.

