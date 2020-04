Acreanos passam necessidades por não ter como trabalhar na pandemia de coronavírus

O acreano vem vivendo uma época em que mudança de hábito se tornou uma exigência, questão de sobrevivência, mas nem mesmo uma pandemia, como a do Coronavírus, resiste ao poder da fome. A necessidade de sair às ruas para trabalhar se tornou obrigação para boa parte da população de Rio Branco.

Autônomos, prestadores de serviços, pequenos e médios comerciantes estão com dificuldade de aceitar os decretos oficiais, e o que era para ser consenso se tornou dúvida. Ficar em casa e ver os armários vazios ou arriscar trabalhar e se contaminar com o Coronavírus? As respostas estão no vídeo que o Kennedy Santos produziu nesta semana. Com a palavra, o povo.

