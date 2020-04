Acre terá audiência remota com Jair Bolsonaro nesta segunda

Nesta segunda-feira (6) o governador Gladson Cameli terá uma audiência remota com o presidente Jair Bolsonaro para debater o cenário atual da pandemia do Covid-19 no Acre e no Brasil. Ainda não foi divulgado do horário da teleconferência.

“Temos um fator que é diferente: o Acre tem duas fronteiras onde há casos da doença”, alertou Gladson, citando os fatores que sustentam a necessidade de isolamento social no Estadio.

As pessoas que são contra isolamento seguem a máxima de que brasileiro tem mania de achar que determinada situiação não é com ele mas neste momento há também a questão político-partidária, por causa do calendário de filiações e troca de partidos, além da politização pura e simples da pandemia.