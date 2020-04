Socorro Neri continua no PSB, mas aliança com Progressistas não está descartada

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, não irá se filiar ao partido Progressista do governador Gladson Cameli e continua pré-candidata a reeleição pelo PSB. A confirmação foi dada pelo presidente municipal da sigla psbista, deputado Jenilson Leite, na tarde deste sábado, 4., após longa reunião com a chefe do executivo municipal.

Colocando um ponto final nos boatos que a aproximação com o governador Gladson Cameli não seria apenas institucional por causa da ações de combate ao Coronavirus (Covid-19), mas político, Leite destacou que Neri segue normalmente com os planos de reeleição, mas focada na agenda institucional.

“A aproximação com o governador é apenas institucional, não é política como alguns colocam. Tanto Gladson como a Socorro tem agendas similares no combate ao Covid-19 e é natural que estejam juntos em diversas agendas, como vários outros prefeitos do interior”, argumentou o deputado.

Sobre a aliança PSB e PT, Leite destacou que ainda não houve uma conversa definitiva. “Essa situação ainda está em aberto. Acreditamos que em breve teriamos uma definição, mas não tenho como levantar uma data específica para isso”, pontuou.

O ac24horas apurou que mesmo Neri sendo candidata, o PSB, sob sua tutela, estaria aberto a alianças partidárias, inclusive com o Progressistas do Chefe do Palácio Rio Branco. Nos bastidores, existe a possibilidade do partido de Cameli indicar o vice de Neri, caso não lance candidato majoritário.