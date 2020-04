Servidor denuncia que setor de merenda da prefeitura descumpre decreto de isolamento

Um servidor da prefeitura de Rio Branco que pede para não ser identificado questiona o poder público municipal pelo funcionamento do setor de merendas da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo a denúncia, o funcionamento do setor de merenda contraria o próprio decreto da prefeita Socorro Neri que estabelece jornada de trabalho por regime de escala e a instituição do trabalho remoto no âmbito do Município de Rio Branco.

“O setor de merenda escolar permanece aberto em funcionamento de trabalho normal, dia inteiro, com todos os funcionários aglomerados na mesma sala. O chefe do setor ameaça de colocar falta no ponto. Aqui não temos alcool em gel, não temos nada que nos ajude a se proteger dessa doença. A maioria dos funcionários é terceirizado, por isso teme perder o emprego se não vir ao trabalho”, diz.

O ac24horas consultou a prefeitura sobre o questionamento. Segundo a assessoria de comunicação, “toda a equipe que está trabalhando no almoxarifado da merenda escolar está mantendo a distância e usando os itens de segurança de acordo com às recomendações de combate ao coronavírus. O decreto, estabelece escala e teletrabalho, nos casos em que coube”, informa.