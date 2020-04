Projeto suspende contribuição previdenciária patronal

O plenário virtual da Câmara dos Deputados tem protocolado, analisa ou já aprovou mais de 400 procedimentos relacionados ao combate à Covid-19, entre eles, o projeto da deputada acreana Perpétua Almeida que suspende por até três meses o pagamento da contribuição previdenciária patronal e também proíbe a aplicação de multa pela falta de entrega de declarações e documentos fiscais. A matéria será enviada ao Senado.

Para Perpétua depois que o Congresso votou o estado de calamidade pública, “todas as providências estão sendo buscadas para ajudar o País e a sua população, mas infelizmente nós estamos votando, botando dinheiro no bolso do povo, e o dinheiro não está chegando”.

Perpétua Almeida lembrou que a possibilidade de postergar a entrega das declarações fiscais é uma demanda das empresas e da área da contabilidade.