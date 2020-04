Na Jovem Pan, Bittar faz duras críticas ao regime da China

O senador Márcio Bittar (MDB/AC) em entrevista à rádio Jovem Pan, na noite desta sexta-feira, 3, explicou o artigo “Soberania e Vassalagem” ao qual fez duas críticas ao regime chinês. O parlamentar afirmou no Artigo que “não há neutra neutralidade em negócios quando se trata da China”.

Na rádio, Bittar afirmou que a China vive um modelo comunista desde 1949 e classificou o regime como “autoritário e fechado”. “Todas as informações ou contas que saem da China são inconfiáveis e isso não é novidade. Todo o regime comunista controla à imprensa”, afirmou.

Bittar reforçou as palavras do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) que afirmou que a pandemia “é culpa da China”. O senador aproveitou para criticar o embaixador chinês que exigiu uma retratação do seu colega de parlamento e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro.

“O que me chamou atenção nisso tudo, foi a vassalagem da esquerda brasileira, de governadores de esquerda e do presidente Lula que chegou a enviar uma carta ao presidente chinês pedindo perdão em nome do Brasil. Nós brasileiros que pedimos perdão ao mundo, por tudo que o Lula e a petralhada fez ao Brasil”, criticou.

“Se me permitir uma coisa que me chamou atenção foi a questão ambiental, amazônica e de recursos naturais. O que eu achei interessante, e que essas mesma pessoas [esquerda] e boa parte da mídia nacional, quando o assunto é a questão ambiental, a Alemanha e a Dinamarca metem o dedo aqui no Brasil, eles [esquerda] logo ficam do lado desses interesses e contra o interesse nacional. Quando é a China comunista que, inclusive, não se preocupa em nada com preservação ambiental, eles correm para hipotecar e escrever cartas apoiando o governo chinês. Então falta mais patriotismo e cuidado com o país”, relatou

Bittar afirmou que o Brasil tem que ser firme em sua relação comercial com a China e relatou que nem todo o dinheiro é bem vindo ao Brasil. “O Brasil não pode ser vassalo. O Brasil não está a venda. Todo o dinheiro é bem vindo, desde que o Brasil, diga como que pode ser investido, e isso está na Constituição Brasileira”, afirmou.

O senador aproveitou para afirmar que a esquerda é uma doença mental. “Nada matou mais nos últimos 200 anos do que essa ideologia maligna, ela faz e fez, as piores ditaduras da humanidade. Eles [China] seguram a informação e o fato é que seguraram a informação acerca do vírus [Covid-19] que se proliferou e nasceu lá, e que possivelmente por condições como aquelas do mercado que assistimos. Se é um país democrático e que tem uma imprensa livre, a informação teria vindo pro mundo inteiro e nós poderíamos ter nos prevenido”, encerrou.

Please enable JavaScript