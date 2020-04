Farmácia do Huerb se antecipa e garante estoque de medicamentos

Em tempo de pandemia, antecipar-se à cadeia de eventos que pode se suceder a cada semana é uma forma inteligente de eliminar problemas e garantir mais segurança às pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa foi justamente a estratégia adotada pela Gerência de Farmácia do Hospital de Urgência e de Emergência de Rio Branco (Huerb).

Na semana passada, o setor, que é uma das vitrines da boa organização do novo Pronto-Socorro de Rio Branco, recebeu o reconhecimento dos Conselhos Regionais de Enfermagem e de Medicina, como exemplo de empenho para que os setores essenciais da Saúde possam neste momento ter a garantia que não faltará medicamento, nem equipamentos de proteção para os funcionários da Saúde.

“A nossa equipe é muito técnica e conseguimos planejar para que quando chegássemos ao pico da pandemia pudéssemos estar abastecidos, tanto para auxiliar os nossos funcionários da Saúde como também até outras unidades, emprestando medicamentos e sem passar por nenhum problema”, explica Marco Aurélio Nogueira, gerente da Farmácia do Huerb.

A importância do Hospital em Rio Branco para a região requer uma farmácia à altura da sua responsabilidade, e os seus técnicos sabem disso. “Somos a maior unidade hospitalar da região, com assistência até a municípios amazonenses e à população que estão nos países fronteiriços”, diz Nogueira.

“Desse modo, trabalhar para que o nosso estoque esteja impecável, com medicamentos que são essenciais para a rede pública, foi a nossa missão, antes mesmo que as contaminações por coronavírus se alastrassem e chegassem ao Acre”, completa o gerente.

O profissional fala com respaldo porque, além de ter experiência em outros setores afins do estado, conta com uma equipe de 15 profissionais, em média, por plantão, todas compostas de pessoas experientes e focadas no serviço farmacêutico.

Um dos trunfos da Farmácia do Huerb, por exemplo, está sendo o estoque de antibióticos. São medicamentos que podem ser facilmente requeridos a qualquer momento, e com facilidade.

O Pronto-Socorro do Huerb tem, atualmente, dez enfermarias de UTI para Covid-19, sendo que apenas uma está ocupada neste momento, por uma senhora de 77 anos. Toda a estrutura, de 109 leitos totais, poderá ser usada somente para pacientes, se for necessário.