CRM diz que Covid-19 em Acrelândia é preocupante

O Conselho Regional de Medicina do Estado enviou carta aberta ao governador Gladson Cameli reafirmando a importância do isolamento social no enfrentamento ao novo coronavírus e pedindo medidas mais efetivas na fiscalização durante a quarentena.

No documento, os conselheiros do CRM alertam que, caso o número de pessoas infectadas cresça de forma desordenadamente elevada, é alto o risco do sistema de saúde público e privado não ter condições de atender a toda a demanda, apesar de todos os esforços da Secretaria de Estado de Saúde e demais órgãos e entidades para aumentar a capacidade de atendimento.

O Conselho destaca ainda a preocupação com a situação no interior do estado, em especial na cidade de Acrelância, que tem nove casos confirmados em uma população de pouco mais de 15 mil habitantes, uma incidência cinco vezes maior que em Rio Branco.

De acordo com último boletim da Secretaria de Saúde do Acre, divulgado nesta sexta-feira (3), o estado tem 46 casos confirmados de Covid-19. Dos casos, 36 são na capital acreana, nove em Acrelândia e um em Porto Acre.

O CRM diz ao governador que, apesar de todas as recomendações a respeito da importância do isolamento social, ainda é possível verificar a livre movimentação de pessoas e aglomerações em áreas públicas e locais considerados essenciais que mantêm funcionamento durante a quarentena.