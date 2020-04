Covid-19: governo inicia reforma do Hospital Dermatológico de CZS

O governo do Estado, por meio do Deracre, iniciou quinta feira, 2, a reforma do Hospital Dermatológico de Cruzeiro do Sul , que será usado para atender possíveis casos menos graves de Covid-19.

De acordo com a diretora de planejamento do Deracre, Lanna Vaz, o serviço de retirada de infiltrações, pintura e adequação do espaço, deve durar 10 dias.

A arquiteta cita que o trabalho tem parceria com a secretaria estadual de Educação e apoio de uma construtora e um empresário da cidade.

Para o Hospital Dermatológico, irão os possíveis pacientes de Covid 19 que não precisarem de suporte de Unidade de Terapia Intensiva – UTI.