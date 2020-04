Campanha presta apoio a caminhoneiros e trabalhadores do transporte de cargas

A Polícia Rodoviária Federal do Acre lançou nesta sexta-feira (3) a Campanha Siga em Frente, Caminhoneiro, que busca garantir condições mínimas para que os profissionais do transporte de cargas –incluindo entre os serviços essenciais nesta pandemia – continuem trabalhando para proporcionar o abastecimento das cidades.

Além disso, visa orientar os caminhoneiros para evitar o contágio e a disseminação do Covid-19. No Acre, a Campanha começou com a disponibilização de alimentos, itens de higiene e camisas aos motoristas.

Além de policiais rodoviários federais, contribuíram com doações e apoio voluntários dos Guardiões da Estrada, também os componentes do Grupo dos 600 (excedentes do último concurso da PRF) e agentes do Projeto Vida no Trânsito, dentre outros.

Durante as atividades, os caminhoneiros tiveram a oportunidade de parar, receber dicas de como lavar as mãos de forma adequada, realizar refeição, sanar dúvidas de saúde e de trânsito e conhecer o SuporteBR, sistema da Instituição que aponta, em um mapa interativo, atualmente 6 mil estabelecimentos úteis para realizar descanso e refeições, ao longo das rodovias federais em todo o país.