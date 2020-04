Após chegadas de insumos, testes de coronavírus voltam a ser realizados

falta de insumos para a realização de testes de novos casos de Coronavírus (Covid-19) fez com que Governo do Estado do Acre fretasse um jato exclusivamente para trazer de São Paulo 42 caixas de produtos, que serão utilizados para a checagem de novos casos de coronavírus.

Entre os insumos trouxeram luvas profissionais, enzimas e kits de extração (tubos e paletas de coletas de amostras).

Segundo o diretor do Centro de Infectologia Charles Mérieux, o médico Andreas Stocker, o material por ser diverso vai ser usado com a combinação de outros que já existem no laboratório. Segundo ele, a produção de exames de testagem recomeça imediatamente neste sábado (4).

“Agora temos novamente uma condição favorável [para continuar os exames] porque esse material é intercambiável com outros que já temos aqui, e muita coisa vai servir de complementação um para o outro”, afirmou.

“Desse modo, alguns produtos servirão para muitos meses, enquanto outros serão usados de imediato para dar vazão à demanda reprimida de exames, que está sendo feita por mais de 20 voluntários entre médicos, biomédicos e estudantes de pós-graduação em alguma área da infectologia e de análises laboratoriais”, relatou Stocker.