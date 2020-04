Secretário de Segurança diz que soube de exoneração de militares pelo Diário Oficial

Após o governador Gladson Cameli afirmar que pensou que o secretário de segurança, Paulo Cézar, havia avisado o vice-governador Major Rocha que os militares Joelson Dias e Abrahão Púpio seriam exonerados, o gestor da pasta da segurança informou que soube das demissões pelo Diário Oficial.

“A princípio eu não sabia de nada. Soube pelo Diário Oficial. Vou me reunir com o governador ainda e perguntá-lo sobre essas mudanças”, disse Cézar, destacando que não tinha mais informações sobre o assunto.

Nos bastidores, a informação que circula é que as exonerações tiveram motivações políticas devido o PSDB do vice-governador está se articulando com o MDB em todos os municípios do Acre, o que foi negado pelo governador. “O povo fica falando que o MDB e o PSDB estão fazendo aliança em todos os municípios, eu digo sigam e boa sorte. Eles se movimentam de um lado e eu me movimento por outro. É um direito de cada um, não vou aceitar ficar com a faca no pescoço por isso. Estou focado no coronavírus e não em política”, pontuou o chefe do executivo ao ser questionado pelo ac24horas.