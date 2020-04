Rodrigo Damasceno confirma filiação ao PSDB e pretende aliança com PT, PCdoB e PSB

O médico Rodrigo Damasceno confirmou na tarde desta sexta-feira, 3, que se filiará ao PSDB neste sábado, dia 4, prazo máximo do calendário eleitoral para quem pretende disputar as eleições de 2020.

Ao ac24horas, Damasceno confirmou que o intuito é fazer uma grande aliança com todos os partidos, como PT, PCdoB e PSB.

No início do mês passado, lideranças do PCdoB, PSB e PT de Tarauacá com sacramentaram um entendimento pela unidade para as eleições de 2020, onde todos os presentes defenderam o Projeto político denominado “Todos por Tarauacá”.

Além de Damasceno, participaram do encontro os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Jenilson Leite (PSB), os vereadores Lauro Benigno (PSB), Raquel Sousa (PT), Antônio Araújo (PT) e o ex-vereador e presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, José Sidenir (PCdoB).