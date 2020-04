PSDB responde ataques de Chico Batista e diz em nota que Rocha merece respeito pela sua trajetória política

O PSDB do Acre lançou na tarde desta sexta-feira, 3, uma nota repudiando as declarações do vice-prefeito de Tarauacá, Chico Batista, que em uma carta aberta acusou Rocha, vice-governador, de ser o dono do partido e não cumprir os acordos estabelecidos com aliados.

Na nota, a direção estadual dos tucanos afirma que “Rocha é um expoente do Partido da Social Democracia Brasileira e merece respeito ímpar por sua trajetória enquanto liderança política e personalidade pública, não fazendo jus a nenhum dos adjetivos rasteiros e de baixíssimo nível, utilizados como ataque por quem poderia, pelo contrário, vestir-se deles”.

O PSDB classificou as declarações de Chico Batista como mesquinhas e desrespeitosas. “ Lamentamos que o senhor Chico Batista, tendo optado por uma atitude mesquinha e desrespeitosa contra uma autoridade pública, sinta-se ainda em condição de nos exigir o respeito com que ele exatamente nos falta”.

Leia a nota:

Nota de Repúdio – PSDB/ACRE

Em resposta à matéria veiculada nos principais sites do estado nesta última quinta-feira, 02, o Diretório Regional do PSDB-AC vem à público repudiar os ataques proferidos pelo Vice-Prefeito de Tarauacá, Chico Batista, contra a pessoa do Presidente de Honra do PSDB e Vice-Governador do Estado do Acre, Major Rocha.

Rocha é um expoente do Partido da Social Democracia Brasileira e merece respeito ímpar por sua trajetória enquanto liderança política e personalidade pública, não fazendo jus a nenhum dos adjetivos rasteiros e de baixíssimo nível, utilizados como ataque por quem poderia, pelo contrário, vestir-se deles.

Nota-se, surpreendentemente, que as ofensas do Sr. Chico Batista se devem às negativas do partido em considerar uma aliança para a qual ele deseja levá-lo, mas que por nós não virá a ser avaliada, visto que o PSDB entende do momento e do modo como devem ser tomadas as decisões, respeitando sempre as normas partidárias, que são do conhecimento de todos os nossos líderes e correligionários.

Lamentamos que o senhor Chico Batista, tendo optado por uma atitude mesquinha e desrespeitosa contra uma autoridade pública, sinta-se ainda em condição de nos exigir o respeito com que ele exatamente nos falta.

O PSDB reafirma que todos os caminhos que entendermos como os melhores a se trilhar ainda deverão ser construídos com muita cautela, com o necessário respeito e sem quaisquer precipitações, sempre ouvindo igualmente a todos e em diálogo ativo com os demais partidos.

Rio Branco, 03 de abril de 2020.

Manoel Pedro de Souza Gomes

Presidente do PSDB/AC