Polícia e Exército apreendem 4 kg de cocaína em Cruzeiro do Sul

Durante a parada de um ônibus que saia de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, na barreira sanitária da Vila Lagoinha, na noite desta quinta-feira, 2, homens do Exército e Polícia Militar com apoio de cão farejador, apreenderam 4 quilos de cocaína e prenderam um traficante.

A droga estava escondida em um dos assentos no fundo do ônibus e foi encontrada pelo cão farejador da PM que também achou uma porção de maconha em outro assento. Segundo a Polícia Militar, a identificação do traficante foi possível depois de varias entrevistas feita por militares aos suspeitos.

O traficante, um homem de 41 anos, natural do estado do Espírito Santo, foi preso em flagrante. Apesar de se tratar de tráfico interestadual, segundo o Major Evandro Bezerra, comandante da PM de Cruzeiro do Sul , como o flagrante aconteceu em rodovia federal e teve participação do Exército , o caso foi levado para a Polícia Federal.

A barreira da Vila Lagoinha está montada na BR-364 desde o dia 23 de março. O objetivo é dar apoio aos profissionais de saúde que atuam na orientação contra o coronavírus e também coibir o tráfico.