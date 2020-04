Polícia cumpre mandado em casa de suspeito de liderar facção em Xapuri

Um grupo formado por policiais civis e penais cumpriram um mandado judicial de busca e apreensão e outro de prisão domiciliar, na manhã desta sexta-feira, 3, em uma residência em Xapuri onde mora um suspeito de integrar e liderar uma facção criminosa no município.

A polícia não divulgou detalhes sobre a operação realizada nas primeiras horas do dia, mas o ac24horas apurou que transcorre uma investigação antiga a respeito do fato, que teria ligação com algumas tentativas de homicídio que foram registradas na cidade nos últimos dois meses.

De acordo com as informações apuradas, foram encontrados na casa alguns materiais que estão sendo analisados pela polícia para se identificar se possuem relação com as práticas criminosas investigadas. A polícia também não informou e nem a reportagem conseguiu levantar o que foi apreendido.

O alvo dos mandados teve decretada a prisão domiciliar, em razão da pandemia de coronavírus, e será monitorado por tornozeleira eletrônica. Em razão da lei de abuso de autoridade, a identidade do investigado não foi divulgada pela autoridade policial. De acordo com o que o ac24horas apurou, ele responde a vários procedimentos policiais no município.

Por trás da operação desta sexta-feira, existem rumores de uma guerra declarada entre as facções Comando Vermelho e Bonde dos 13 no município de Xapuri. Pelo menos três tentativas de homicídio registradas e investigadas pela polícia local podem se relacionar com essa disputa na cidade.

Na noite desta quinta-feira, 2, houve o registro de mais uma tentativa de execução em Xapuri. A ocorrência foi no bairro Sibéria, onde um menor foi alvejado sem gravidade. Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia já trabalha na investigação do caso. A vítima já prestou depoimento à polícia.