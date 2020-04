PM prende grupo que se aproveitava do comércio fechado para atacar lojas no Centro

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (3) dois homens e uma mulher acusados da prática de roubo no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo relato do 1º Batalhão da PM, os detidos violaram uma loja no Centro de Rio Branco, levaram peças de roupas e saíram rumo ao bairro São Francisco. Informados do ataque à loja e de posse de alguns dados, PMs saíram em busca do veículo envolvido no crime.

O carro foi localizado na Estrada do São Francisco, dentro de uma residência. “Com autorização do proprietário da casa, foi feita uma busca no automóvel. Apesar dos objetos roubados não estarem no veículo, foi possível localizar algumas etiquetas dos produtos da loja violada”, informou o 1º BPM.

Questionado, o proprietário do veículo confirmou sua participação no crime e indicou o local em que estariam os bens subtraídos e seus comparsas, no bairro Vitória.