Pessoas de 20 a 49 anos são vacinadas contra a sarampo em Cruzeiro do Sul

A Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul está vacinando contra o sarampo pessoas entre 20 e 49 anos. Sem sair dos carros as pessoas podem ser imunizadas nas tendas montadas no Centro e na Avenida Mâncio Lima.

A campanha iniciada no dia 30 de março prossegue até 31 de junho. É destinada a pessoas entre 20 e 49 anos que não tenham sido vacinadas contra o sarampo.

Cerca de 35 mil pessoas nesta faixa etária deverão ser imunizadas em Cruzeiro do Sul.