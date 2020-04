Novo calendário do PIS/Pasep está disponível; pagamento termina em junho de 2021

O Conselho Deliberativa do Fundo de Amapro ao Trabalhador (Condefat) divulgou nesta sexta-feira (3) uma nova resolução que estabelece o Calendário de Pagamento do Abono Salarial para o exercício de 2020/2021.

A mudança já havia sido anunciada e está oficializada. O novo Calendário de Pagamento do Abono Salarial tem início em 30 de junho de 2020 e término em 30 de junho de 2021.

A mudança é basicamente no calendário. Outras regras, como o pagamento do abono salarial para trabalhadores identificados em RAIS fora do prazo, entregues até 30 de setembro de 2020, serão disponibilizados a partir de 4 de novembro de 2020.

Acesse e saiba mais: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-857-de-1-de-abril-de-2020-251136606