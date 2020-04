Militares indicados por Rocha são exonerados por Gladson; Vice diz: “não fui comunicado”

O Diário Oficial desta sexta-feira, 3, trouxe mudanças significativas na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). Dois militares que eram indicações do vice-governador Major Rocha foram exonerados de suas funções pelo governador Gladson Cameli.

O ex-presidente da Associação de Militares do Acre (AME) por dois mandatos foi exonerado do cargo de diretor que ocupada na referida secretaria. Joelson foi presidente da entidade até 2019 e apoiou a eleição do atual presidente Kalyl Moraes, que foi diretor financeiro durante seu mandato.

Quem também foi exonerado cargo de chefe de departamento da Sejusp foi o bombeiro militar Abrahão Púpio, que já fez parte da AME.

Em ambas as exonerações não há o famoso “a pedido” que é quando se faz referência que a demissão foi um pedido do próprio exonerado.

Procurado por ac24horas, o vice-governador afirmou apenas que não foi comunicado da decisão pelo governador.