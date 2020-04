Mazinho pede ao governo respiradores e EPIs para o hospital de Sena Madureira

O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (MDB) se reuniu com gestores públicos junto à Associação dos Municípios do Acre (Amac) por meio de videoconferência nessa quarta-feira, dia 1°, para tratar das ações emergenciais que o governo do Estado vem desenvolvendo em parceria com as prefeituras no combate ao novo coronavírus. Mazinho reivindicou a aquisição de respiradores artificiais e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o Hospital João Câncio Fernandes, no município, para atender possíveis casos de urgência.

O diretor do Hospital de Sena Madureira também participou da videoconferência ao lado de Mazinho e ressaltou a importância do abastecimento dos EPIs para as equipes de saúde. “A intenção é trocar ideias e experiências, saber o que o governo do Acre tem a oferecer e apoiar nossos municípios. Colocamos nossos problemas ao governador em meio a essa pandemia da Covid-19. Pedimos três respiradores, para caso apareçam casos de emergência, estarmos prontos para receber”, disse o prefeito.

Mazinho solicitou ainda ao governador Gladson Cameli que o Estado ajude o município com a questão da destinação das emendas parlamentares. “A deputada estadual Meire Serafim (MDB), por exemplo, tem uma emenda de R$ 500 mil para ser liberada para a área da saúde e social. Precisamos que esse recurso seja liberado”, esclareceu.

Esse montante poderia ser utilizado na compra de remédios e atender a população num momento difícil que o mundo atravessa com o coronavírus. “Estamos atentos para tudo isso. Nesta quinta-feira, dia 2, novamente me reuni com o governador para reivindicar tudo isso e poder levar boas notícias para Sena Madureira”, garante Serafim.

A videoconferência com o governador do Acre e o secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, também contou com a participação do vice-prefeito de Sena, Gilberto Lira. Ficou definida a prorrogação, até 15 de abril, do decreto de isolamento social e da suspensão das atividades comerciais. Apenas serviços essenciais devem continuar funcionando no Estado.

Sena Madureira, até o final da tarde dessa quarta-feira, 1°, tinha 10 casos notificados, todos em análise. “Pedimos que as pessoas tenham consciência, que fiquem em casa e mantenham o cuidado para nãos sermos mais infectados”, pediu Mazinho Serafim.