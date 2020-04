Familiares de presos poderão entregar itens de higiene no presídio de Cruzeiro do Sul

De segunda a sexta-feira da próxima semana, os familiares dos presos do Complexo penitenciário Manoel Neri poderão entregar material de limpeza e higiene para os detentos do presídio em Cruzeiro do Sul.

14 itens foram autorizados pela direção da unidade de Cruzeiro do Sul. De acordo com o diretor Aslan Barbosa, toda a ação deve seguir um cronograma. O atendimento será das 8h às 12h e das 13h às 16h na penitenciária.

“A medida foi tomada como forma de prevenção à contaminação da Covid-19 dentro do sistema penitenciário”, citou o diretor.

Veja o cronograma: