Comando da PM diz em nota que policial admitiu que se excedeu em abordagem a motociclista

O comando da Polícia Militar no Acre se pronunciou por meio de nota sobre o caso em que um PM aparece agindo de forma desproporcional em uma abordagem a um motociclista que aparentemente estaria realizando entregas.

Segundo a nota, o comandante da guarnição que atendeu a ocorrência assumiu que errou ao cometer a agressão. O motivo teria sido que o condutor da moto estaria “empinando” a motocicleta mesmo em frente dos policiais.

“O comandante da guarnição que atendeu a ocorrência envolvendo o cidadão que estava numa moto, entrou em contato telefônico com este Comando, assumindo total responsabilidade pelo ato e eximindo de culpa os demais componentes na ação, relatando ainda que o fato se originou de um acompanhamento a motocicleta, em que o cidadão estava “empinando” a moto e, mesmo advertido a parar, continuou em alta velocidade e manobras perigosas na frente da guarnição. Ao parar a moto e ao efetuar a abordagem, no calor da ocorrência, o militar acabou agindo mais energicamente. Importa salientar que o militar, de pronto, reconheceu seu erro colocando-se à disposição do Comando para responder pelo fato”, diz a nota.

O comando da Polícia Militar ressalta que não compactua com qualquer das situações demonstradas nas filmagens em questão e que já determinou a Corregedoria da instituição abertura de procedimento para a apuração dos fatos.

Leia a nota assinada pelo comandante da PM do Acre:

Nota

Acerca de vídeos tornados públicos na manhã desta sexta-feira, 03 de abril, que noticiam agressões a cidadãos acreanos por policiais militares, a Polícia Militar do Acre torna pública sua manifestação:

1. A Policia Militar do Acre não compactua com qualquer das situações demonstradas nas filmagens em questão. Trata-se de fato isolado, que não pode ser atribuído de forma generalizada aos demais componentes da nossa respeitável Corporação, que em sua maioria é composta por homens e mulheres de honra que estão vinte e quatro horas por dia no combate à criminalidade, servindo e protegendo a sociedade acreana, mesmo com o risco da própria vida.

2. O trabalho da Polícia Militar do Acre e de cada integrante da nossa valorosa instituição deve sempre ser pautado no cumprimento das leis, princípios, valores e demais regramentos que compõem o ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, no que tange aos fatos demonstrados nos vídeos, já foi determinado à Corregedoria Geral da Polícia Militar, a abertura de procedimento para apuração dos fatos, a fim de se buscar a responsabilidade individualizada.

3. Cabe ressaltar que não há perfeição em nenhuma instituição, composta por seres humanos que estão sujeitos a erros e, nessa esteira, torna-se imperioso relatar que, antes mesmo de terminarmos a presente NOTA, o comandante da guarnição que atendeu a ocorrência envolvendo o cidadão que estava numa moto (supostamente realizando uma entrega), entrou em contato telefônico com este Comando, assumindo total responsabilidade pelo ato e eximindo de culpa os demais componentes na ação, relatando ainda que o fato se originou de um acompanhamento a motocicleta, em que o cidadão estava “empinando” a moto e, mesmo advertido a parar, continuou em alta velocidade e manobras perigosas na frente da guarnição. Ao parar a moto e ao efetuar a abordagem, no calor da ocorrência, o militar acabou agindo mais energicamente. Importa salientar que o militar, de pronto, reconheceu seu erro colocando-se à disposição do Comando para responder pelo fato.

A Polícia Militar do Acre, como patrimônio do povo acreano, renova o seu compromisso de servir e proteger, assegurando sempre a transparência e seriedade de suas ações.

Rio Branco, AC – 03 de abril de 2020.

Ulysses Freitas Pereira de Araújo

Comandante-Geral da PMAC