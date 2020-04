Com ordem para ficar em casa, venda de combustíveis no Acre caiu 60%

Com a orientação para que as pessoas fiquem em suas casas em isolamento social e com o decreto que estabelece que diversas atividades que não são essenciais devem ficar fechadas, inclusive no setor público, as pessoas estão saindo menos de caso. Consequentemente, estão rodando menos em seus veículos.

Quem tem sentido isso na pele é o setor de combustíveis. De acordo com um levantamento Sindicato dos Postos de Combustíveis do Estado (Sindepac) a estimativa é que as vendas caíram entre 40 e 60% no Acre.

Vale lembrar que o poder público é um grande consumidor de combustível. Com quase todas as atividades paradas, exceto saúde e segurança pública, também contribui para as quedas nas vendas.

Para tentar contornar os efeitos da crise, os empresários começaram a adotar algumas medidas.

Por determinação da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, determinou novo funcionamento para os postos. Com isso, diminuiu a jornada de trabalho. Outra aposta é nas conveniências, que estão de portas fechadas, mas apostam no sistema delivery para tentar fugir do prejuízo.

Com informações da Assessoria do Sindepac.