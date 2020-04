Chico Batista diz que Major Rocha não cumpre com acordos

O vice-prefeito de Tarauacá, Chico Batista, publicou uma carta aberta nas redes sociais acusando o vice-governador Major Rocha de não cumprir a palavra e esquecer os aliados. Batista classificou Rocha como o “dono” do PSDB no Acre e ressaltou sua indignação quanto à forma da condução desrespeitosa com que trata os aliados, “aqueles que contribuíram para que o atual governo chegasse ao poder”.

“Vale destacar que antes da eleição o homem dizia que os aliados seriam tratados com respeito e que o diálogo sempre prevaleceria. No entanto, passado o período eleitoral e com a vitória conquistada, inclusive com o meu nome a disposição como candidato a deputado estadual, com o intuito de somar. O vice-governador se distanciou e o pior, não procurou as lideranças do partido local para tratar e cumprir acordos firmados”, argumentou Batista.

Além do desrespeito, Segundo Batista, “Major Rocha resolveu se reunir com os petistas, os mesmos opositores das últimas eleições, para garantir abrigo no PSDB. Nada contra os novos filiados, a questão é que em momento algum fomos chamados para uma conversa e discutir as novas adesões”, disse.

Batista lembrou que quando foi para ir para o PSDB houve uma conversa, que no primeiro momento pensava que seria séria, contudo, os acordos não foram cumpridos e ainda, “ficamos abandonados, mesmo assim aguardamos contato, o que não houve. Pessoas que agem dessa forma não podem classifica-las de outra maneira a não ser como covardes, trapaceiros e sem escrúpulos”.

“Como vice-prefeito de Tarauacá e ex-vereador por cinco mandatos, merecia ao menos uma ligação do cidadão em questão. Assim sendo, não posso mais continuar como membro de um grupo em que seus líderes, a nível estadual, não respeitam os filiados. Diante dos fatos, resolvemos deixar o grupo político do vice-governador Major Rocha e seguir o nosso caminho. Para os que ficam, que Deus os abençoe’, disse o vice-prefeito ao se desligar do ninho tucano.

Procurado, o vice-governador afirmou que não iria se pronunciar sobre o assunto, mas que o PSDB deverá se posicionar.