Autismo: centro de referência em Cruzeiro do Sul orienta atividades para fazer em casa

O dia 2 de abril é considerado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Este ano há uma novidade que é a pandemia de coronavírus que se espalhou pelo mundo. Muitas das crianças autistas estão sem atendimento. É o caso do Centro de Tratamento de Integração Sensorial, o Centrin, fundado em agosto de 2018 e que tem se tornado uma referência no atendimento aos autistas.

O médico Mazinho Maciel, pai de uma filha autista e criador e fundador do Centrin, conta que foi necessário fechar o espaço. “Fechamos o Centrin neste período porque muitas crianças autistas têm uma imunidade comprometida, por não comerem bem devido a seletividade alimentar. Eu uma hipótese remota de ficar aberto para crianças que estão fora dessa faixa de risco não compensaria”.

Mazinho afirma que mesmo em casa é importante para os pais realizaram atividades que parecem brincadeira, mas que na verdade são terapias. “O que nós recomendamos é que os pais compartilhem momentos de descontração, que na verdade são terapias que ajudam a lidar com crianças autistas neste período”, explica o médico.

O médico cruzeirense tem conquistado reconhecimento internacional após fundar o Centrin. Este ano foi palestrante na III Conferência Mundial sobre o Autismo, realizada na Flórida, Estados Unidos, com a presença dos maiores especialistas sobre autismo no planeta.

Inclusive, esses especialistas lembraram de parabenizar o Centrin no Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Confira as dicas de como lidar com as crianças com autismo nesta época de quarentena.