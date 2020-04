Artistas de circo orientam população cruzeirense sobre cuidados contra coronavírus

A parceria entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o circo Broadway tem dado certo. Palhaços e artistas estão todos os dias na rua trabalhando com a orientação e conscientização da população à cerca dos cuidados necessários para se prevenir do coronavírus, o COVID- 19.

O palhaço Chameguinho disse que a população já conhece o grupo e antes mesmo de se aproximarem dos locais com aglomeração, as pessoas já vão se afastando.

“Quando chegamos nas filas tem sempre uma pessoa em cima da outra. Nós afastamos um do outro. Se você está na fila, vamos ficar no mínimo dois metros de distância. A população tem aceitado bastante nosso trabalho”.

A dona de casa Camila Lems precisou sair para resolver algumas questões no banco e, apesar do sol, preferiu manter uma distância segura da pessoa que estava à sua frente.

“Acho muito importante todo mundo se prevenir. Esse vírus vem para matar e não queremos que chegue na nossa cidade. Eles nos ajudam a organizar a fila e tudo mais”, acrescentou.

A fiscal da Vigilância Sanitária, Nazaré Dantas, explica que toda a equipe do departamento também está orientando as pessoas nas ruas de Cruzeiro do Sul, sobretudo nos locais de mais aglomeração, como bancos e lotéricas.

“A vigilância como um todo está todos os dias nas ruas orientando a população. Hoje estamos na Caixa Econômica, Bradesco, estamos orientando todas as pessoas a sair de casa só quando necessário”, disse, ao acrescentar todos os outros cuidados de higiene com as mãos e ao sair de casa.