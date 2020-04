Advogada que foi para UTI posta foto afirmando está curada; Isabela deve ter alta neste sábado

A advogada Isabela Fernandes, que foi o primeiro caso confirmado de coronavírus no Acre, postou uma foto de dentro do pronto-socorro segurando um cartaz com a frase: “Estou curada”.

Isabela chegou preocupar amigos e familiares, já que teve extrema dificuldade em respirar e precisou ser entubada e levada para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro.

Os exames realizados apontaram a cura da advogada, que não tem mais no corpo a presença do coronavírus.

Já respirando sem ajuda de aparelhos, por mensagens, ela agradeceu as orações de amigos e familiares.

Isabela que contraiu o Covid-19 ao participar de um evento nacional da OAB em Fortaleza, deve ter alta já neste sábado, dia 4.