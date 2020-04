Xapuri é o sexto município do Acre com maior incidência de dengue

Reportagem da Agência do Rádio divulgada nesta semana diz que o município de Xapuri é o sexto em incidência de dengue no estado do Acre. Os dados divulgados, segundo a agência, são da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

De acordo com as informações, até 14 de março, 104 casos foram notificados na região, incidência superior a 538 casos para cada 100 mil habitantes, o que deixa as autoridades em alerta. Dados informados diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde ao ac24horas diferem, para mais, dos divulgados na matéria. Eram 168 até o dia 12 de março.

Para conter o avanço da dengue, a Sesacre disse à reportagem que tem enviado equipes para os municípios com maior risco de ocorrência de surto desde novembro de 2019. Foram articuladas ações com profissionais de saúde, além de outras secretarias como educação e limpeza urbana.

A população deve ficar atenta aos recipientes utilizados para armazenamento de água, um dos principais criadouros do mosquito. O alerta é de Márcia Andréa Morais, chefe do Núcleo de Doenças de Transmissão Vetorial da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

“Observa-se que o criadouro preferencial, onde há o maior número de focos, é justamente os reservatórios de armazenamento de água. São tambores, barris, tonéis, esses que são colocados a nível do solo. Ou seja, não são aquelas caixas d’água elevadas. Esse tem sido o nosso grande problema, porque temos um sistema de abastecimento que ainda não atende às necessidades de toda a população do estado”.

De acordo com o Ministério da Saúde, todo o Acre está em situação de alerta por dengue. Os números mais recentes da Secretaria de Saúde do estado registram mais de 5,6 mil casos notificados neste ano. A taxa de incidência é de 642,6 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Para efeito de comparação, apenas os estados de Paraná e Mato Grosso do Sul apresentam taxas maiores da doença.

De 22 municípios do estado, oito apresentam alta incidência de dengue. Além de Xapuri, seguem em alerta Tarauacá, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Epitaciolândia. Esses municípios registram mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Outros oito municípios estão com média incidência e seis com baixa incidência da doença.

O coordenador-geral de Vigilância em Arboviroses do Ministério da Saúde, Rodrigo Said, dá dicas de prevenção que a população deve adotar periodicamente para diminuir os criadouros do mosquito da dengue.

“A gente chama a população para participar efetivamente a fim de reduzir os criadouros dentro dos domicílios. Então, é importante estar atento à caixa d’água, se está aberta ou não, limpeza das calhas, verificação constante da presença de água em bandeja de ar-condicionado, geladeira, pratinhos de vasos de planta. Além de condicionar adequadamente aqueles produtos que estão nos quintais, como garrafas e latas que podem ser utilizadas”.

A Secretaria de Saúde de Xapuri destaca que as ações de prevenção e combate ao Aedes aegypti são permanentes no município e ressalta que a colaboração da comunidade é essencial para eliminar os focos de dengue.