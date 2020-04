Voos do Acre serão retomados em maio: ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 473,07

As passagens de ida e a volta de Rio Branco para São Paulo estão sendo vendidas por apenas R$ 697,94 em voo direto operado pela LATAM

Uma boa notícia para quem precisa viajar de avião no Acre! Gol e LATAM começaram a vender todos os voos operados no estado para quem pretende viajar a partir de maio. O ac24horas mostrou com exclusividade na última quarta-feira (01/04) que o Rio Branco terá apenas um voo semanal da LATAM de Rio Branco para Guarulhos e uma frequência da Gol por semana da capital do estado para Brasília. A redução de voos valerá para todo o mês de abril.

Para alguns destinos é possível encontrar passagens aéreas baratas para saída ou chegada por Rio Branco. As passagens de ida e volta dos voos da Gol de Rio Branco para Cruzeiro do Sul estão sendo vendidas por R$ 473,07, valor com todas as taxas incluídas. (veja na imagem abaixo). Pela LATAM a ida e a volta da capital acreana para Brasília estão sendo vendidas por R$ 574,27. Esse valor é para viagem em maio em voo direto da LATAM. Quem está em Brasília também encontra passagens pelo mesmo valor para viajar para o Acre.

Ida e volta para São Paulo por R$ 697,94

Outro destaque são as passagens de ida e a volta de Rio Branco para São Paulo por apenas R$ 697,94 em voo direto operado pela LATAM. Se você precisa viajar para São Paulo, a dica é aproveitar e garantir logo as passagens, A LATAM reduziu os preços para atrair passageiros, mas lançou poucos assentos com descontos.

Os bilhetes de ida e volta de Rio Branco para Curitiba podem ser comprados para viagem em maio pelo valor de R$ 854,38. Todas as passagens citadas neste texto estão com as taxas incluídas.

Passagens de ida e volta com taxas incluídas

Partindo de Rio Branco

