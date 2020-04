Sesai cria comitê nacional para enfrentamento ao Covid-19 nas aldeias indígenas

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde publicou nesta quinta-feira (2) no Diário Oficial da União a portaria 36, que institui o Comitê de Crise Nacional para planejamento, coordenação, execução, supervisão e monitoramento dos impactos da Covid-19 no âmbito da saúde dos povos indígenas.

A medida chega muitos dias depois que várias comunidades indígenas, inclusive no Acre, adotou regras de enfrentamento à doença.

O Comitê de Crise Central se reunirá diariamente, presencial ou por videoconferência, podendo, se necessário, haver convocação extraordinária. O secretário Especial de Saúde Indígena, Robson Santos, convocará uma reunião semanal, por meio de videoconferência, do Comitê de Crise Nacional, da qual participarão os membros do Comitê de Crise Central e os membros dos Comitês de Crise Distritais.