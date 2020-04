Quarentena estendida: José Adriano cobra ações efetivas do governo para melhoria na saúde

“Se o governo não agir nesse sentido, terá que responder quanto tempo ficaremos parados e como evitar a morte das atividades econômicas em nosso Estado”, enfatiza o presidente da FIEAC

O governo do Estado e prefeitura de Rio Branco anunciaram, na última quarta-feira, 1º de abril, que o período de quarentena será estendido por mais 15 dias em virtude da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Com a medida, todos os serviços considerados não essenciais deverão permanecer com atividades suspensas até o dia 15 deste mês.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano, não basta apenas o isolamento social, o governo do Acre precisa mostrar mais resultados práticos e a eficácia desta quarentena, pois a população tem a necessidade de se sentir segura caso necessite dos serviços públicos de saúde.

“Não temos visto notícias de que o governo obteve avanços, nesses primeiros 15 dias de quarentena, em relação às condições de infraestrutura, aquisição de medicamentos e equipamentos em nossos hospitais. É necessária uma grande mobilização para aparelhar a saúde pública e torná-la apta a atender à população. Se o governo não agir nesse sentido, terá que responder quanto tempo ficaremos parados e como evitar a morte das atividades econômicas em nosso Estado. Só estamos tratando o efeito, e não a causa”, assinala o presidente da FIEAC.

