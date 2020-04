Prefeitura de Sena Madureira lança programa que apoia produtores rurais

A prefeitura de Sena Madureira lançou nesta quarta-feira, dia 1°, no Polo Agroflorestal Elias Moreira, o programa ‘Crescer no Campo’, que irá ajudar os produtores rurais do município a seguir trabalhando e produzindo com auxílio de máquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR). O prefeito Mazinho Serafim (MDB) foi bastante elogiado pela iniciativa, proposta pela Associação Comercial Agrícola e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade, e acatada pelo poder público municipal.

O projeto vai abranger produtores do Polo, mas também de todo o município, afirma Mazinho. “Estamos juntos lançando esse projeto que incentiva o pequeno produtor a produzir para o município. Isso vale tanto para a piscicultura, plantação de macaxeira, legumes, verduras e outros serviços. Estamos aqui para incentivar. Já começamos a colocar as máquinas para trabalhar”, explica o prefeito.

De acordo com Serafim, há trator para arar a terra, retroescavadeira e outras máquinas que ajudam na produção rural àqueles que não possuem instrumentos específicos para o trabalho. “Vamos dar todo o incentivo, temos uma lei aprovada na Câmara Municipal para que a prefeitura possa fazer esse trabalho com os pequenos produtores. Qualquer produtor de Sena Madureira que precisa e queira produzir, basta procurar nossa secretaria de produção que nós vamos aceitar o projeto do produtor e estar lá de mãos dadas com ele”, garante Mazinho.

O ‘Crescer no Campo’ ampara os produtores locais com todo o maquinário da prefeitura neste momento crucial para a economia, tendo em vista a pandemia da doença Covid-19, provocada pelo coronavírus, foi apoiada pela presidente da Associação Comercial Agrícola da cidade, Maria Hoffmann. “Nós buscamos o fortalecimento da produção na zona rural. Sabemos das dificuldades que os produtores têm e esse projeto terá grande importância nos resultados, daqui a seis meses. Veremos a diferença na produção das áreas rurais”, garante.

Para Hoffmann, o agronegócio é quem irá fortalecer e dar retorno positivo ao país após epidemia do coronavírus. “Estar junto com a prefeitura nesse momento fortalece nossos agricultores, pois sozinhos não fazemos nada e eles precisam de ajuda pra trabalhar a terra. É uma parceria essencial. Agradecemos o prefeito Mazinho que foi sensível a esse pedido que fizemos”, disse.

A secretaria de Desenvolvimento Rural do município já está ajudando cerca de quatro produtores e com endereço de venda confirmado. O objetivo da prefeitura é intensificar esse trabalho para quando a pandemia cessar, a cidade estar pronta para atender a população com o resultado das produções.

“Demos o pontapé inicial desse projeto que cede o maquinário da prefeitura aos pequenos produtores rurais para serviços agrícolas. Acreditamos que essa iniciativa dará certo e contamos com a parceria dos nosso produtores, que enviem seus requerimentos, identificando sua propriedade. Esse é mais um compromisso do prefeito Mazinho Serafim com o progresso da nossa cidade”, comemorou Milton Pinheiro.

Ao final do lançamento do programa, Mazinho agradeceu a confiança das associações presentes, bem como do Sindicato Rural e dos próprios produtores rurais que, neste momento de pandemia, têm buscado a união para reverter a crise com produção. “Sabemos que o homem do campo é quem pode salvar a economia, produzindo o alimento. Muitos produtores vão aderir”, salientou o prefeito.

O Polo Agroflorestal Elias Moreira já possui emendas parlamentares que serão utilizadas para pavimentação asfáltica, o que vai favorecer ainda mais a escoação dos produtores locais. Quem quiser receber ajuda da prefeitura com o maquinário, basta procurar o secretário Milton Pinheiro na sede do órgão voltado ao agricultor, onde terá seu requerimento cadastrado no projeto.