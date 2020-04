Policiais frustram fuga de detentos no presídio de Cruzeiro do Sul

Na tarte desta quinta-feira, 2, policiais penais frustraram o plano de fuga de 12 presos do bloco 07, do Complexo Penitenciário Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

Eles cavaram um buraco na parede da cela 713. Por volta das 15h30min a equipe de serviço percebeu um barulho suspeito no bloco 07 e durante revista identificou o buraco na parede da cela e evitou uma fuga em massa.

De acordo com o diretor da unidade, Aslan Barbosa, os 12 foram encaminhados para o isolamento preventivo, onde aguardam para serem levados à Delegacia para os procedimentos policiais.