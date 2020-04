Passageiros denunciam que empresas de ônibus não estão realizando higienização de coletivos

Usuários do sistema público de transporte da capital denunciaram, por meio das redes sociais, que as empresas de ônibus não estão tomando nenhuma medida de precaução para evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

O videomaker do ac24horas, Whidykennedy, foi ao Terminal Urbano de Rio Branco na tarde desta quinta-feira, 02, para verificar inloco e presenciou a chegada do ônibus da linha 803/Manoel Julião saindo sem passar pela devida higienização.

Segundo a fiscal, que não quis se identificar, as higienizações estão sendo realizadas em todos os ônibus da capital, mas até a partida do ônibus ninguém realizou o procedimento de higienização.

A falta de cuidados nos coletivos vai na contramão do decreto publicado pela prefeita Socorro Neri (PSB), que determina a higienização a cada final de corrida para evitar a proliferação do vírus.

Veja o vídeo: