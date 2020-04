MPAC e Polícia Militar criticam flexibilização do decreto de Ilderlei em Cruzeiro do Sul

Depois de decretar o fechamento total do comércio, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, flexibilizou e permitiu desde ontem, 1, a abertura dos caixas das empresas para recebimento de contas. Ministério público do Acre e Polícia Militar reagiram e foram pra rua nesta quinta-feira, 2, impedir que os caixas das empresa permaneçam abertos.

Segundo o decreto, os comércios e empresas estão autorizados a abrir os caixas para receber pagamento de boletos vencidos e a vencer.

Porém, tanto os funcionários como os clientes precisarão seguir as recomendações de prevenção e utilizar os EPI’s.

Ilderlei diz que tomou a medida pensando no comércio. “Pensando em todo o comércio da nossa cidade, autorizamos as empresas a abrir os seus caixas, isso atendendo todas as regras de EPI’s . A loja poderá abrir apenas o caixa para receber boletos vencidos e os que ainda vão vencer. Não é para abrir caixa para vender novos produtos”, argumentou o prefeito.

Mas segundo o Ministério Público e Polícia Militar o Decreto Municipal vai contra o Decreto do governo do Estado, que determina o fechamento completo de empresas até o dia 15 de abril e resultou na prática na abertura do comércio e muita movimentação e aglomeração de pessoas na parte comercial de Cruzeiro.

“Esse Decreto do prefeito desfez todo o trabalho que fizemos nos últimos dias de conscientização dos comerciantes para manter as portas fechadas para que as pessoas fiquem em cada”, citou o tenente da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

O promotor Ocimar Júnior afirma que tomará medidas drásticas a partir desta sexta-feira, 3. Vai editar uma Recomendação Orientativa e o comércio de produto não essencial, que abrir as portas poderá responder judicialmente pelo fato. “Poderão responder pelo crime previsto no Código Penal artigo 268, de impedir cumprimento de Decreto do poder público e também poderemos interditar empresas”, avisou.