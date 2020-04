MP de Alagoas abre apuração sobre morte de acreano por Covid-19 em Maceió

O Ministério Público do Estado de Alagoas instaurou procedimento de Notícias de Fato para que seja apurada suposta má prestação de serviços no atendimento ao acreano Dagmar Rocha, morto em Maceió por coronavírus. A promotora de Justiça, Louise Teixeira, da 26ª Promotoria de Justiça da Capital (Saúde), iniciará o processo com a oitiva do filho da vítima.

A promotora tomou conhecimento do caso por meio da mídia local e resolveu adotar providências.

“Analisamos as notícias e percebemos que há uma indignação por parte dos familiares ao atendimento que foi dispensado ao paciente. Instauramos uma ´notícia de fato´para dar andamento às investigações. Começaremos com a oitiva do filho da vítima e depois daremos continuidade com os procedimentos cabíveis, afirma a promotora Louise.

Pelas redes sociais, o governador Renan Filho anunciou nessa terça-feira (31) que Alagoas registrava o primeiro caso de óbito pela Covid-19. A vítima seria um paciente de 64 anos, natural do Acre, mas que morava em Maceió há algum tempo.

