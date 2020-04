Mais de 90 bares, igrejas e restaurantes já foram notificados por desobediência

Mais de 90 estabelecimentos comerciais já foram notificados pela Polícia Civil no âmbito da quarentena contra o coronavírus em Rio Branco. As notificações se amparam no decreto 5.465, do Governo do Acre, acerca das medidas temporárias adotadas contra o Covid-19.

A Polícia Civil alerta que a aglomeração de pessoas em locais públicos, estabelecimentos comerciais que não comercializam gêneros alimentícios e nem itens de primeira necessidade descumprem as determinações desse decreto.

Bares, lanchonetes, igrejas e até restaurantes foram advertidos pelos policiais.

“Os especialistas estão alertando para que as próximas duas semanas serão as mais críticas quanto ao aumento de contaminação, ou seja, pode ocorrer um aumento considerável no número de pessoas infectadas”, alertou o delegado geral, José Henrique.