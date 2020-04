Mailza reforça pedido de contratação de médicos formados no exterior

No ofício ao Ministério da Saúde, a parlamentar defende atuação de médicos brasileiros formados em universidades estrangeiras mesmo sem Revalida para atuar temporariamente no combate ao Covid-19

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) encaminhou ofício ao Ministério da Saúde e solicitou contratação imediata dos médicos formados em universidades estrangeiras mesmo sem fazer o Revalida, exame nacional realizado anualmente para validar diplomas médicos expedidos por instituições de fora do Brasil. O objetivo é ter mais profissionais no país para combater a pandemia do coronavírus.

“No Brasil temos uma grande carência de profissionais da saúde e com o coronavírus ameaçando nossa população, a demanda brasileira aumentou muito. Apresentei ao Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta o caso dos 1.400 (mil e quatrocentos) médicos que concluirão, entre agosto e dezembro de 2020, o processo de convalidação pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. É urgente a necessidade deles para atuar no combate ao Covid-19. A espera para fazer o Revalida demanda tempo enquanto podiam estar salvando vidas”, justificou a senadora.

A parlamentar destacou que muitos acreanos concluíram medicina na Bolívia e estão aptos atuar no combate ao vírus “Tanto no Acre como Mato Grosso, os profissionais estão devidamente capacitados, tendo em vista que já concluíram o internato e/ou estarão concluindo. São médicos brasileiros formados no exterior e que estão impedidos de exercer a medicina e nos ajudar no enfrentamento ao coronavírus”, alegou.

Mailza Gomes lembrou ainda que o pedido também já foi feito pelo senador Marcio Bittar (MDB-AC) e reiterou que a proposta de um novo Revalida tem sido um compromisso do deputado federal Alan Rick (DEM-AC) na Câmara Federal.

“Me junto ao Bittar e ao Alan nesse esforço conjunto e necessário para resolvermos o problema da saúde no Brasil no enfrentamento a pandemia”, finalizou.