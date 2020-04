Instituições de ensino adotam provas online para melhorar processo seletivo

Atualização de ferramentas digitais auxilia transformações no sistema de ensino

Entre as mudanças na área da educação, impostas pela pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, estão a substituição de aulas presenciais pelo ensino a distância. No entanto, o uso desse modelo pelas instituições não é feito somente em caráter de urgência, mas, também, como uma opção para se adequarem a um cenário de ensino cada vez mais digital.

Assim como já ocorre em outros segmentos – como telemedicina e no streaming – o meio digital pode contribuir para a otimização de tempo e deslocamento, possibilitando a redução de custos – tanto para os alunos, quanto para as instituições de ensino – além do aumento da capacidade de atendimento, dentre outras vantagens.

A tecnologia contribui, ainda, para que as aulas remotas ocorram, assim como aconteça a colaboração no ensino-aprendizagem e a realização de avaliações fora do espaço pedagógico. Tudo isso de forma segura e com comodidade.

“No período de digitalização que o mundo está passando, as instituições de ensino ainda estão um pouco atrasadas, mas o mundo caminha para isso”, opina Pedro Paulo Alves, diretor executivo da Faculdade Impact de São Paulo, instituição que há dois anos mudou o sistema de aplicação de provas para uma plataforma digital, visando se adequar à nova demanda de mercado. “Nós usamos o Vestibular Online há, aproximadamente, dois anos. Entendemos que a plataforma é fundamental, pois melhorou a dinâmica na forma que os alunos fazem a prova”, complementa o diretor.

O Vestibular Online é apontado por gestores da área educacional como solução para as instituições de ensino se reinventarem, por oferecer facilidade e comodidade na aplicação de processos seletivos. “Neste momento, a maior vantagem é permitir que a instituição não pare a sua captação e o candidato tenha a flexibilidade de poder fazer a prova de onde estiver”, afirma Joyce Guedes, diretora do Vestibular Online.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil