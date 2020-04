Duarte: “Governo tem de dizer aos deputados o que é viável ou não”

O deputado Roberto Duarte entende que o Poder Legislativo federal e de vários outros Estados estão apresentando respostas à população. “Entendemos que algumas propostas podem ser inviáveis mas ele, o governo, vai ter dizer se é ou não”, disse Roberto Duarte durante sessão online na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira, 2.

“Mas reitero que hoje nós precisamos dar uma resposta à população do Estado do Acre. Tenho certeza que a maioria dos deputados querem isso, dar uma resposta a nossa população”, completou. Segundo ele, o Governo do Estado não abriu diálogo sobre o tema.

Ele se colocou à disposição para relatar projetos em caráter de excepcionalidade para agilizar a tramitação.

Duarte considerou “baixa” a atitude do Partido dos Trabalhadores, que criticou a ex-deputada Leila Galvão por ter se filiado ao MDB. O PT emitiu nota de repúdio e Roberto Duarte não gostou muito do conteúdo. “Respeitem a Leila Glavão, que hoje está trilhando um novo caminho”.

Ele parabenizou Leila pela escolha e afirmou que ela ajudará o povo de Brasiléia com essa decisão.