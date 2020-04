Governo prorroga suspensão das aulas na rede pública estadual

A prorrogação da suspensão das aulas presenciais em todas as escolas da rede pública estadual de ensino foi confirmada pelo Diário Oficial desta quinta-feira, 2. No decreto, assinado pelo governador Gladson Cameli, as aulas continuam suspensas até a sexta-feira da semana que vem, dia 10 de abril.

Segundo o decreto, há um alinhamento com dirigentes das escolas particulares que atuam em Rio Branco e que devem anunciar a mesma prorrogação.

Gladson cita ainda no decreto a distribuição da merenda escolar que será transformada em cestas básicas e doadas às famílias dos estudantes de baixa renda.

A suspensão das aulas pode voltar a ser prorrogada na próxima semana dependendo da situação epidemiológica causada pelo coronavírus.