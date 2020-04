“Esta casa precisa se posicionar”, pede Jenilson sobre crise no Acre

O deputado Jenilson Leite disse nesta quinta-feira (2) agradeceu ao presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, por atender ao pedido dos parlamentares para que a sessão extraordinária acontecesse. “Mas nós a reivindicamos para que beneficiasse nosso povo. Nós precisamos que os projetos de iniciativas dos parlamentares sejam avaliados nas comissões e votados hoje”, disse Leite.

Ele pediu para que todos trabalhassem nas comissões para que avaliem os projetos, com destaque para sua proposta que promove a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) após a saída dos produtos. “Ele prevê apenas dialogar com todos que tem de pagar a conta neste momento”, disse o deputado.

“Esta casa precisa se posicionar”, pediu ele, elencando os vários projetos de diferentes colegas acerca de ações que possam minimizar os impactos da pandemia do Covid-19 no Acre.