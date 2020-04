Videoconferência com Mourão: Acre apresenta demandas para combate à Covid-19

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, reuniu os representantes do Conselho da Amazônia Legal, formado pelos governadores do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, em videoconferência na manhã desta quinta-feira, 2, para anunciar a criação da Comissão de Saúde e Cidadania da Amazônia Legal para enfrentamento à Covid-19. O objetivo é dar celeridade às ações emergenciais com a integração entre o governo federal, estados e municípios. Na reunião foram apresentadas também ações estratégicas que serão executadas pelo Conselho da Amazônia Legal no combate ao desmatamento e queimadas ilegais.

Na abertura da reunião, Hamilton Mourão destacou que a Comissão de Saúde e Cidadania possibilitará a identificação de problemas e execução das ações emergenciais diante da crise em decorrência da Covid-19, na Amazônia.

Em sua fala, o governador do Acre, Gladson Cameli, fez uma série de apelos ao vice-presidente da República. Ele ressaltou que o Acre aparece em segundo lugar dentre os estados brasileiros com mais casos, proporcionalmente, a cada 100 mil habitantes infectados com o novo coronavírus.

Apoio no combate à pandemia

O primeiro pedido feito pelo governador foi para o envio emergencial de equipamentos de EPIs, equipamentos para Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) como respiradores, kits de exames e outros produtos em saúde. Gladson sugeriu ainda aproximação com o governador de Porto Velho (RO) para facilitar a logística quanto ao envio de materiais e insumos pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Reforço na fronteira

O governador do Acre pediu também o envio de tropas militares para proteção e controle na entrada de imigrantes pela fronteira Brasil/Bolívia e Peru. Cameli relatou a situação delicada enfrentada pelos prefeitos, em especial os das cidades de Brasileia e Assis Brasil (AC), diante do perigo iminente que coloca o Acre e o Brasil com possível aumento de casos de Covid-19 gerados por imigrantes vindos de diversos países.

Ao destacar a falta de recursos para acolhimento social e ações de monitoramento em saúde, Cameli sugeriu que o Exército Brasileiro, por meio do Pelotão de Fronteira, realizasse as ações junto aos imigrantes dada a precariedade financeira enfrentada pelos municípios acreanos.

Liberação de Emendas Parlamentares

Outro pedido feito ao vice-presidente foi a urgente liberação de recursos realocados pela bancada federal do Acre, que ajudará nas ações permanentes de controle e combate à pandemia em todo o estado.

Repatriamento de estudantes

Gladson Cameli externou sua preocupação com mais de 500 estudantes de medicina que estão impedidos de regressar ao Brasil, em virtude da Covid-19. O governador pediu a intervenção do vice-presidente junto ao Ministério de Relações Exteriores do Brasil para dialogarem com os governos da Bolívia e Peru, a fim de repatriar os estudantes.

Cameli diz reconhecer os esforços do governo federal, mas é necessário destacar a delicada situação enfrentada no Acre, dizendo que o estado é o segundo com maior índice de contágio por coronavírus por densidade populacional. “Nosso maior gargalo é o tempo. Estamos unidos com o governo federal, municípios e a sociedade para vencer esse grande problema. Como brasileiro e acreano peço ajuda! Que o governo federal possa olhar nossa necessidade. A situação enfrentada pelos prefeitos, em especial os que fazem fronteira com os países vizinhos, é ainda mais delicada. Precisamos do envio de tropas para reforçar nossa fronteira e urgência na entrega de insumos pela Força Aérea. Além disso, temos o sofrimento de dezenas de famílias que têm seus filhos estudando no país vizinho e estão impedidos de cruzar a fronteira. Pedimos que olhe com carinho para o Acre”, disse Cameli.

Em resposta, Hamilton Mourão prometeu acionar os ministros da Defesa, Saúde, Infraestrutura e Relações Exteriores para atender as solicitações. Antes, Mourão pediu que o governador entrasse em contato, após a visita que fará às fronteiras do Acre nesta sexta-feira, 4, para relatar as condições e, juntos, traçarem as ações emergenciais a serem realizadas.

Participaram da videoconferência a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri; o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti; Chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade; o secretário Estadual de Saúde, Alysson Bestene, de Planejamento e Gestão, coronel Ricardo Brandão e Comunicação, Silvânia Pinheiro. A transmissão da reunião teve início às 8h e encerrou às 10h e contou com a interação de todos os governadores que integram o Conselho da Amazônia Legal.

Na oportunidade, cada gestor pode apresentar um panorama da situação enfrentada por seu estado e reivindicar ações junto ao governo federal para combate à pandemia. Outro assunto que pautou a reunião foi a apresentação do planejamento das ações imediatas que serão executadas a curto, médio e longo prazos, coordenadas pelo Conselho da Amazônia Legal, para combate ao desmatamento e queimadas ilegais na Amazônia.

Agência de Noticias do Acre