Deputados pressionam Comissão para analisar projetos para amenizar crise do Covid-19

O deputado Edvaldo Magalhães fez um apelo durante a sessão extraordinária desta quinta-feira (2) na Assembleia Legislativa. Ele pediu para que os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça levem à votação em Plenário os projetos que buscam minimizar os impactos socioeconômicos e sanitários decorrentes da pandemia do coronavírus.

“Vamos trabalhar, vamos votar”, pediu Magalhães, do PCdoB. Daniel Zen, do PT, seguiu a linha de Edvaldo Magalhães, alertado que a CCJ da Câmara do Senado da República não viu inconstitucionalidade na proposta de Randolfe Rodrigues (Rede) acerca da renda mínima. “O povo precisa da Assembleia Legislativa”, disse Zen, pedindo para as matérias sejam votadas.

Diferentes deputados fizeram propostas para reduzir os impactos da pandemia. Edvaldo Magalhães, por exemplo, propõe a suspensão por três meses dos descontos das mensalidades de empréstimos consignados no contracheque dos servidores.

O pedido para que os projetos fossem analisados urgentemente foram reforçados também pelo deputados Roberto Duarte (MDB) e Jenilson Leite (PSB).